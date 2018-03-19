В Барнауле на семилетнюю девочку упала ограда в школе

ТАСС: последние новости

В Рязанской области в рабстве удерживались 13 граждан Киргизии

Гражданин Мали взял в заложники в консульстве страны в Барселоне женщину

Суд в Петербурге приговорил националиста Дацика к 3,5 года за нападение на публичный дом