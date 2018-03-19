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В Барнауле на семилетнюю девочку упала ограда в школе
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В Барнауле на семилетнюю девочку упала ограда на территории школы 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Часть конструкции ограждения территории школы в Барнауле упала на семилетнюю девочку — ребенок с травмами находится в больнице. СУ СК проводит проверку по этому факту, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"19 марта на семилетнюю ученицу упала часть конструкции ограждения территории общеобразовательной школы № 31 города Барнаула. С различными травмами несовершеннолетняя госпитализирована. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения.
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