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Обвиняемым в хищении при работе в резиденции Путина продлили арест
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Суд продлил арест обвиняемым в хищении при строительстве резиденции Путина 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 21 июня трем предпринимателям, обвиняемым в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Кюнера, Торчинского, Литвинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер и бывший директор "Стройфасада" Сергей Литвинов признали вину. Кюнер и Торчинский заключили сделку со следствием.
Фигуранты и их защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По словам следователя Сергея Новикова, следствию необходимо получить ряд экспертиз и выполнить необходимые процессуальные действия.
Было похищено 225 миллионов рублей.
В рамках нового дела обвинение предъявлено также главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.
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