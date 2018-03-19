Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге

«Вячеслава Дацика признать виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — огласил решение судья Василеостровского суда Юрий Гершевский. Санкт-Петербурге вынесли приговор националисту Вячеславу Дацику , устроившему погром в притонах для занятий проституцией. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс»

Отмечается, что меры безопасности в помещениях суда были усилены. Ранее прокурор просил приговорить националиста к пяти годам лишения свободы. Сам Дацик, по словам адвоката Андрея Федорцова, свою вину не признал.

Вячеслав Дацик, известный по прозвищу Рыжий Тарзан, был задержан в мае 2016 года. Он выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола, и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан.

В марте 2017 года Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению. В мае он пытался сбежать из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.