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Рыжего Тарзана отправили в колонию
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Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге вынесли приговор националисту Вячеславу Дацику, устроившему погром в притонах для занятий проституцией. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс».
«Вячеслава Дацика признать виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — огласил решение судья Василеостровского суда Юрий Гершевский.
Отмечается, что меры безопасности в помещениях суда были усилены. Ранее прокурор просил приговорить националиста к пяти годам лишения свободы. Сам Дацик, по словам адвоката Андрея Федорцова, свою вину не признал.
Вячеслав Дацик, известный по прозвищу Рыжий Тарзан, был задержан в мае 2016 года. Он выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола, и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан.
В марте 2017 года Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению. В мае он пытался сбежать из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.
Дацик уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.
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