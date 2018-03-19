После смерти акробата Запашного началась проверка

СК начал проверку после смерти упавшего в Элисте артиста «Цирка Запашного»

Следователи проводят проверку по факту смерти артиста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова , сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте и скончавшегося в больнице от остановки сердца, говорится в сообщении СУСК по республике.

"В следственном отделе по городу Элиста СУСК РФ по республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту смерти воздушного гимнаста… 19 марта 2018 года мужчина скончался в республиканской больнице", — говорится в сообщении. Ранее в группе "Цирка Мстислава Запашного" в "ВКонтакте" появилось сообщение, что в ночь на 19 марта перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Мартынова остановилось сердце.

Воздушный гимнаст в конце февраля упал с высоты пяти-шести метров на манеже цирка в спорткомплексе "Ойрат-арена", получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. По словам представителя цирка, артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников.