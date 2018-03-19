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После смерти акробата Запашного началась проверка
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СК начал проверку после смерти упавшего в Элисте артиста «Цирка Запашного» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по факту смерти артиста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова, сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте и скончавшегося в больнице от остановки сердца, говорится в сообщении СУСК по республике.
Ранее в группе "Цирка Мстислава Запашного" в "ВКонтакте" появилось сообщение, что в ночь на 19 марта перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Мартынова остановилось сердце.
"В следственном отделе по городу Элиста СУСК РФ по республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту смерти воздушного гимнаста… 19 марта 2018 года мужчина скончался в республиканской больнице", — говорится в сообщении.
Воздушный гимнаст в конце февраля упал с высоты пяти-шести метров на манеже цирка в спорткомплексе "Ойрат-арена", получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. По словам представителя цирка, артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников.
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