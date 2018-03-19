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Выясняется причина обвала на шахте в Оренбуржье
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Ростехнадзор выясняет причину обвала на шахте в Оренбуржье 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Специальная комиссия с участием сотрудников Ростехнадзора и Гайского горно-обогатительного комбината устанавливает причину несчастного случая с двумя шахтерами в Оренбуржье, которые с травмами были госпитализированы в больницу после обвала в руднике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы комбината.
Ранее экстренные службы сообщали, что на шахте предприятия произошел обвал и пострадали двое рабочих.
"Проводится расследование несчастного случая комиссией Ростехнадзора и представителями предприятия. Предварительно установлено, что при спуске комплекса проходки произошел отказ оборудования и проходческий комплекс на большой скорости спустился на монорельсе на горизонт 1150 метра. В результате удара о почву выработки была разрушена кабина комплекса, в которой находились два подземных проходчика", — пояснили в пресс-службе.
По данным комбината, двое работников с травмами различной степени тяжести доставлены в Гайскую городскую больницу. Отмечается, что происшествие не повлияло на общую работу, предприятие работает в штатном режиме.
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