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Полиция пустилась в погоню за трамваем
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Полиция пустилась в погоню за трамваем 

Мослента 12 часов назад
Фото: Кадр из фильма
На востоке Москвы вооруженный пистолетом мужчина, которого подозревают в совершении разбойного нападения, скрылся на трамвае. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, на улице Новогиреевская вооруженный пистолетом мужчина отобрал у гражданина деньги, а затем сел в трамвай», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции пустились за ним в погоню.
15 марта трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы. Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.
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