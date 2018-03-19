Полиция пустилась в погоню за трамваем

«По предварительным данным, на улице Новогиреевская вооруженный пистолетом мужчина отобрал у гражданина деньги, а затем сел в трамвай», — рассказал собеседник агентства. На востоке Москвы вооруженный пистолетом мужчина, которого подозревают в совершении разбойного нападения, скрылся на трамвае. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники полиции пустились за ним в погоню.

15 марта трамвай, следовавший по маршруту № 50, сошел с рельсов на востоке Москвы. Авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 19. В результате трамвайное движение в обоих направлениях было временно остановлено. В общей сложности в районе ДТП скопилось около 20 трамваев.