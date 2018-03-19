Ещё
Артист «Цирка Запашного» умер в Ростове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростов-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист «Цирка Запашного» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, умер при транспортировке в Ростов-на-Дону, сообщает в понедельник пресс-служба цирка.
"Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в "ВКонтакте".
Воздушный гимнаст упал с высоты пяти-шести метров, получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. По его словам, артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.
РИА Новости: последние новости
Генерал СК Дрыманов лишился трех наградных пистолетов В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС На тепловой станции Чертаново в Москве произошла утечка теплоносителя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России128
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина300
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение