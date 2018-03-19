Артист «Цирка Запашного» умер в Ростове

В Ростов-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист «Цирка Запашного»

"Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в "ВКонтакте". Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов , сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте , умер при транспортировке в Ростов-на-Дону, сообщает в понедельник пресс-служба цирка.

Воздушный гимнаст упал с высоты пяти-шести метров, получив серьезную травму головы и различные переломы. Как сообщали РИА Новости в цирке, трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина. По его словам, артисты сами полностью готовят и закрепляют свое снаряжение, не доверяя это никому из сотрудников цирка.