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В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в здание: есть пострадавшие
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В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в здание: есть пострадавшие 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Микроавтобус Hyundai County, ехавший по маршруту № 85а «ТЦ Мега» — «Левенцовка» попал в аварию в Первомайском районе Ростова. ДТП произошло 19 марта около 11:30. По словам очевидцев, авария случилась на проспекте Мира, по которому водитель решил объехать пробку на Шолохова.
— 57-летний водитель Hyundai ехал по проспекту Мира. Он не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в здание. По предварительным данным, пострадали два человека, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
На месте работали три бригады скорой помощи.
Сейчас полиция выясняет причины аварии. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
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