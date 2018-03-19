В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в здание: есть пострадавшие

Микроавтобус Hyundai County, ехавший по маршруту № 85а «ТЦ Мега» — «Левенцовка» попал в аварию в Первомайском районе Ростова. ДТП произошло 19 марта около 11:30. По словам очевидцев, авария случилась на проспекте Мира, по которому водитель решил объехать пробку на Шолохова.

— 57-летний водитель Hyundai ехал по проспекту Мира. Он не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в здание. По предварительным данным, пострадали два человека, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

На месте работали три бригады скорой помощи.

Сейчас полиция выясняет причины аварии. О состоянии пострадавших пока не сообщается.