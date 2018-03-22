Суд может перевести из СИЗО отца полковника Захарченко

Суд рассмотрит вопрос о переводе отца Захарченко под домашний арест

Басманный суд Москвы рассмотрит в четверг просьбу следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, заседание по Захарченко начнется в 11.00.

СК ранее предъявил Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.