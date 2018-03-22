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Суд может перевести из СИЗО отца полковника Захарченко
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Суд рассмотрит вопрос о переводе отца Захарченко под домашний арест 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Басманный суд Москвы рассмотрит в четверг просьбу следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, заседание по Захарченко начнется в 11.00.
СК ранее предъявил Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.
По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.
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