Дрыманов рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Дрыманов рассказал в суде, что сотрудничает с ФСБ и никакой взятки не получал

Дрыманов заявил, что в ходе всего следствия сотрудничает с сотрудниками ФСБ.

"И они мне сказали, что никаких претензий ко мне нет. Гособвинитель же заявил о том, что мне была передана какая-то карта, которую он [Никандров] мне не передавал. Данная карта является подарочной, она не активирована и не может принадлежать какому-то человеку. Таким образом, говорить о взятке некорректно и неправильно", — отметил он.

"Максименко демонизировали. Он не мог вмешаться в процесс и не мог как-то повлиять на ход расследования", — сказал Дрыманов в ходе допроса в качестве свидетеля защиты. Кроме того, Дрыманов отметил, что обвиняемый в получении взятки глава УСБ СК России Михаил Максименко не мог вмешиваться в ходе расследования дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве

Он отметил, что знаком с Максименко с 2009 года, а на вопрос, мог ли как-то Максименко повлиять на его назначение, ответил отрицательно. "Из уст Максименко могла звучать только одна фраза: поступайте по закону. Кроме этого, он сказать ничего не мог. Хочу сказать, что Максименко не мог повлиять на мое назначение на должность, это полный бред", — подчеркнул глава столичного управления СК.

Дрыманов также положительно охарактеризовал Никандрова.

"Я с Никандровым вместе раньше не работал, но я знал, что он очень толковый следователь. Когда у меня появилась вакансия, я его пригласил", — сказал он.