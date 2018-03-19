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Дрыманов рассказал о сотрудничестве с ФСБ
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Дрыманов рассказал в суде, что сотрудничает с ФСБ и никакой взятки не получал 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава столичного управления СК РФ Александр Дрыманов в ходе допроса в качестве свидетеля по делу о коррупции рассказал, что сотрудничает с ФСБ и не получал никакой взятки от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство по службе, передает корреспондент ТАСС.
"Прокурор дважды в ходе процесса называл мою фамилию, при этом я не являюсь обвиняемым. Были нарушены мои конституционные права", — сказал он, отметив, что обвинения в его адрес о получении банковской карты от Никандрова являются абсурдными.
Дрыманов заявил, что в ходе всего следствия сотрудничает с сотрудниками ФСБ.
"И они мне сказали, что никаких претензий ко мне нет. Гособвинитель же заявил о том, что мне была передана какая-то карта, которую он [Никандров] мне не передавал. Данная карта является подарочной, она не активирована и не может принадлежать какому-то человеку. Таким образом, говорить о взятке некорректно и неправильно", — отметил он.
Кроме того, Дрыманов отметил, что обвиняемый в получении взятки глава УСБ СК России Михаил Максименко не мог вмешиваться в ходе расследования дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве.
"Максименко демонизировали. Он не мог вмешаться в процесс и не мог как-то повлиять на ход расследования", — сказал Дрыманов в ходе допроса в качестве свидетеля защиты.
Он отметил, что знаком с Максименко с 2009 года, а на вопрос, мог ли как-то Максименко повлиять на его назначение, ответил отрицательно. "Из уст Максименко могла звучать только одна фраза: поступайте по закону. Кроме этого, он сказать ничего не мог. Хочу сказать, что Максименко не мог повлиять на мое назначение на должность, это полный бред", — подчеркнул глава столичного управления СК.
Дрыманов также положительно охарактеризовал Никандрова.
"Я с Никандровым вместе раньше не работал, но я знал, что он очень толковый следователь. Когда у меня появилась вакансия, я его пригласил", — сказал он.
Мосгорсуд начал в понедельник в открытом режиме допрос главы столичного ГСУ СК РФ в качестве свидетеля по делу главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток.
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