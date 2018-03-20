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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Мурманской области
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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Мурманской области 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» после взрыва в доме на улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.
ЧП произошло в доме 6/1 по улице Свердлова, в результате чего произошло обрушение трех верхних этажей. На месте работают специалисты. Сотрудники аварийной службы «Мурманоблгаза» сообщили, что дом отключили от газоснабжения.
По предварительным данным, в трагедии погиб человек, пострадали четверо. Отмечается, что цифры не окончательные, так как под завалами остаются люди.
Ранее телеканал «360» опубликовал кадры с места событий, где сотрудники МЧС разбирают завалы и ищут пострадавших. Взрыв бытового газа в мурманской пятиэтажке произошел во вторник, 20 марта. В результате погиб один человек. Специалисты отметили, что несколько людей могут оставаться под завалами, поэтому разбор ведется аккуратно. Всех пострадавших увезли с ожогами дыхательных путей в больницу.
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