Пострадавшие при обрушении в шахте находятся в реанимации

Пострадавшие при обрушении на Гайском ГОК находятся в реанимации

"При обрушении на Гайском ГОК пострадали два человека. Оба находятся в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Решается вопрос об эвакуации пострадавших из Гайской ЦРБ в одну из больниц Оренбурга", — сказал представитель минздрава, уточнив, что с пострадавшими работают специалисты из Областной клинической больницы и Второй городской больницы Орска. Двое пострадавших в результате обрушения на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области находятся в реанимации Гайской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ростехнадзор считает произошедшее несчастным случаем

"Расцениваем [инцидент] как групповой несчастный случай, наши специалисты уже находятся на месте, в ближайшее время будет создана комиссия Ростехнадзора по расследованию группового несчастного случая", — сказали в пресс-службе. Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) расценивает инцидент как "групповой несчастный случай", по факту ЧП начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре отметили, что комиссия планирует приступить к работе в течение сегодняшнего дня. " [Причин] пока нет, комиссия создается как раз чтобы расследовать инцидент", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о причинах инцидента. ЧП на шахте

В понедельник на шахте на Гайском ГОК произошло обрушение, в результате которого пострадали два горняка. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Гайский горно-обогатительный комбинат находится на территории городского округа Гай в 300 км от Оренбурга. Добычу медно-колчеданной руды там ведут с 1959 года. В 1999 году Гайский ГОК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), он является крупнейшей рудной базой компании.

Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества — горняков эвакуировали на поверхность, пострадавших нет. 15 марта на предприятии произошло возгорание погрузочно-доставочной машины, никто не пострадал, однако персонал также вывели на поверхность.