В результате ДТП в Ростове пострадали три человека

В результате ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону пострадали три человека

"Маршрутное такси — микроавтобус. Пострадали три человека — пассажиры маршрутки, которые направлены в БСМ [больницу скорой медицинской помощи]", — сказала собеседница. Три человека пострадали в понедельник в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в здание в Ростове-на-Дону , сообщили ТАСС в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. По данным пресс-центра Главного управления МВД России по Ростовской области, авария произошла в Первомайском районе. "Сегодня около 11:30 мск в Первомайском районе города Ростова-на-Дону … водитель, 1969 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Hyundai County, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие [здание]", — сообщили в управлении. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.