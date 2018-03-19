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В результате ДТП в Ростове пострадали три человека
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В результате ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону пострадали три человека 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали в понедельник в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в здание в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.
"Маршрутное такси — микроавтобус. Пострадали три человека — пассажиры маршрутки, которые направлены в БСМ [больницу скорой медицинской помощи]", — сказала собеседница.
По данным пресс-центра Главного управления МВД России по Ростовской области, авария произошла в Первомайском районе.
"Сегодня около 11:30 мск в Первомайском районе города Ростова-на-Дону … водитель, 1969 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Hyundai County, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие [здание]", — сообщили в управлении.
По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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