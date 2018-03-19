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При столкновении поездов в Кентукки ранения получили четыре человека
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При столкновении поездов в Кентукки ранения получили четыре человека 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Два поезда столкнулись в районе американского города Джорджтаун в штате Кентукки, четыре человека получили ранения, сообщает телеканал WKYT со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел в ночь на понедельник по местному времени (утро понедельника мск). В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов.
Из-за утечки опасного вещества, которое перевозил состав, жителям близлежащих районов власти предложили эвакуироваться. Однако через несколько часов после инцидента район был объявлен неопасным для человека.
"На месте происшествия, где столкнулись два поезда, … первичные возгорания были потушены", — сообщила полиция в своем официальном аккаунте в Twitter.
Правоохранители пока не сообщают, что перевозил поезд, сошедший с рельсов. Причина происшествия тоже не известна.
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