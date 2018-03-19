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С активов АФК «Система» сняли арест
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Суд снял арест с активов АФК «Система» в деле по иску «Роснефти» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей по совместному ходатайству сторон. Об этом сообщает РИА Новости.
«Заявление … о полной отмене обеспечительных мер удовлетворить», — заявила судья Светлана Хомутова.
В начале марта стало известно, что АФК «Система» полностью расплатилась по мировому соглашению с «Роснефтью».
22 декабря 2017 года между «Роснефтью» и АФК «Система» было заключено мировое соглашение. В соответствии с ним ответчики обязуются возместить «Башнефти» 100 млрд рублей.
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