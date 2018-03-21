Ещё
Дело об обрушении дома в Мурманске переквалифицировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК переквалифицировал дело об обрушении дома в Мурманске из-за взрыва газа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Мурманска на более тяжелую статью — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" в связи со смертью третьего пострадавшего, сообщили журналистам в региональном СУ СК России.
"Уголовное дело, возбужденное по факту обрушения жилого дома в городе Мурманске, в связи со смертью еще одного пострадавшего переквалифицировано на более тяжкую статью", — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк
Сразу после взрыва дело было возбуждено по части 2 статьи. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). В связи с тем, что еще один пострадавший скончался в среду утром, было принято решение переквалифицировать дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Сообщается, что скончавшийся утром мужчина был 1983 года рождения. Как ранее РИА Новости сообщили в медицинских кругах, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
"В настоящее время на месте происшествия следователями и следователями-криминалистами проводятся дополнительные следственные действия, в том числе осмотр места разрушения, с целью детализации ряда обстоятельств; осмотры всех жилых помещений, которые пострадали вследствие обрушения; с использованием специальной техники изъяты предметы электронного и газового оборудования, предметы вещной обстановки; изъяты предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела, зафиксирована обстановка", — также сообщили в ведомстве.
Следствием назначена техническая, судебно-медицинская экспертиза для установления причин, повлекших смерть потерпевших, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, в результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа, по данным медиков, погибли три человека — двое мужчин и женщина. Всего, по данным СУ СКР пострадали шесть человек, двое пострадавших остаются в больницах города.
Спасатели работают на месте взрыва, обрушившего часть дома в Мурманске
РИА Новости: последние новости
Житель Красноярска в ссоре убил знакомую и сварил ее сердце Прокуратура проведет проверку из-за стрельбы в школе в Курганской области За медпомощью в Волоколамске обратились 50 детей
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ121
Россия закрыла границу для грузов с Украины138
Пенсии россиян будут считать по-новому131
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение