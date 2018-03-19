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Умер ставший мемом кот-пианист
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Умер ставший международным мемом кот-пианист 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Кадр: Keyboard Cat / YouTube
Звезда YouTube по имени Бенто, известный как «кот-пианист», умер в возрасте девяти лет. Об этом сообщил его хозяин в видеоролике, посвященном памяти животного.
Бенто стал звездой после опубликованного в 2009 году ролика. Его хозяин Чарли Шмидт (Charlie Schmidt) нарядил кота в рубашку и посадил за инструмент. На деле лапами кота управлял хозяин, но пользователей привлекла не суть, а общая комичность ситуации.
Изображение рыжего «музыканта» быстро стало мемом, обозначающим реакцию на странную ситуацию. Спустя год известное животное даже привлекли к съемкам в одном из рекламных роликов, где он выступил в уже привычном амплуа.
Пользователи интернета отреагировали на смерть кота болезненно. Его называли легендой и международным достоянием интернета. «Он будет вечно жить в наших мемах», — писали пользователи.
Шмидт имеет большой стаж в «музыкальном воспитании» своих домашних животных: до Бенто у него был другой кот, которого он также заставлял имитировать игру на пианино. Этот ролик на своем канале Шмидт назвал «оригиналом» кота-пианиста. Вероятно именно популярность первого видео (оно набрало на видеохостинге YouTube более 50 миллионов просмотров) заставила хозяина завести второго рыжего кота.
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