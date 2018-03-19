Ещё
Один бездомный поджег другого, который мешал ему спать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижневартовске один бездомный поджег другого, который мешал ему спать 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое бездомных мужчин поссорились в подъезде жилого дома в Нижневартовске, в результате один из них погиб от ожогов, в отношении второго возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
По данным ведомства, в начале прошлой недели в полицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке жилой многоэтажки обнаружено тело человека с ожогами. Проверка правоохранительных органов выявила, что смерть погибшего была насильственной. Подозреваемый был вскоре задержан, им оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства, который несколько месяцев проживал в подъездах многоквартирных домов Нижневартовска.
Как предполагает следствие, в вечер инцидента он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на лестничной площадке девятого этажа, пока его не разбудил шум. Поднявшись двумя этажами выше, мужчина увидел такого же бездомного, распивавшего спиртное, и это ему крайне не понравилось.
"Обвиняемый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры, в ходе которой обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тела и дыхательных путей потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый с места преступления скрылся, однако спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции", — заявили в следственном управлении.
В ведомстве добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя он заключен под стражу.
РИА Новости: последние новости
Генерал СК Дрыманов лишился трех наградных пистолетов В Ростов-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист "Цирка Запашного" В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России128
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина300
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение