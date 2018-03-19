По двум фактам нарушений на выборах проводится проверка

СК РФ проводит проверку по двум фактам нарушений на выборах в Москве

Александр Дрыманов. "Вчера [18 марта] было зафиксировано два незначительных нарушения, по ним проводится проверка. Но так как в них нет признаков состава преступлений, уголовные дела возбуждаться не будут", — сказал он. Следователи столичного управления Следственного комитета РФ проводят проверку по двум фактам нарушений на выборах президента России. Они незначительные, признаков преступлений в них не усматривается, сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве

В частности, одно из них связано с тем, что пожилая женщина попросила бюллетень для своего парализованного мужа, который ей в итоге дали.