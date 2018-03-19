В трёх регионах отменены результаты выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отмене итогов голосования на выборах президента на пяти участках. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по предварительным итогам президентских выборов в России.
«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах России», — заявила Памфилова.
Ранее стало известно, что предварительная явка на выборах президента России составила 67,47%.
Также сообщалось об аннулировании итогов выборов на участке в подмосковных Люберцах.