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В трёх регионах отменены результаты выборов
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На пяти участках в трёх регионах отменены результаты выборов президента России 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отмене итогов голосования на выборах президента на пяти участках. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по предварительным итогам президентских выборов в России.
«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах России», — заявила Памфилова.
Ранее стало известно, что предварительная явка на выборах президента России составила 67,47%.
Также сообщалось об аннулировании итогов выборов на участке в подмосковных Люберцах.
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