Ночью в Ишиме из-за утечки газа погибла семья

Трагедия в Ишиме произошла в минувшую субботу, 17 марта. В одном из частных домов по улице Бажова были найдены тела мужчины и женщины. По словам местных жителей, рано утром к дому подъехали врачи скорой помощи, но заходить внутрь они не стали, так как почувствовали запах газа. Позже к месту прибыли газовики и полицейские, которые и обнаружили тела погибших.

— Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным смерть мужчины 1970 года рождения и женщины 1973 года рождения наступила из-за отравления газом, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета . Специалисты предполагают, что утечка газа могла произойти в результате небрежного обращения при эксплуатации оборудования. Точные причины и обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.