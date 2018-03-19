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Ночью в Ишиме из-за утечки газа погибла семья
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Ночью в Ишиме из-за утечки газа погибла семья 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
Трагедия в Ишиме произошла в минувшую субботу, 17 марта. В одном из частных домов по улице Бажова были найдены тела мужчины и женщины. По словам местных жителей, рано утром к дому подъехали врачи скорой помощи, но заходить внутрь они не стали, так как почувствовали запах газа. Позже к месту прибыли газовики и полицейские, которые и обнаружили тела погибших.
— Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным смерть мужчины 1970 года рождения и женщины 1973 года рождения наступила из-за отравления газом, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Специалисты предполагают, что утечка газа могла произойти в результате небрежного обращения при эксплуатации оборудования. Точные причины и обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.
Аналогичный инцидент произошел в канун мартовских праздников в Тобольске. Ту семью удалось спасти, хотя и пульс людей уже почти не прощупывался. Родственники обнаружили их лежащими без сознания в квартире в одном из отдаленных микрорайонов города.
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