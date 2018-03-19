В Хакасии в больнице умерла шестилетняя девочка

В Хакасии в инфекционной больнице умерла шестилетняя девочка

"Поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница" скончалась 6-летняя девочка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело после смерти шестилетней девочки в инфекционной больнице в Хакасии , сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным, 14 марта девочка была доставлена в кишечное отделение инфекционной больницы. Пятнадцатого марта утром она скончалась в отделении реанимации. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медперсонала, оказывавших помощь ребенку.