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В Хакасии в больнице умерла шестилетняя девочка
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В Хакасии в инфекционной больнице умерла шестилетняя девочка 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / Tom Wang
Следователи возбудили уголовное дело после смерти шестилетней девочки в инфекционной больнице в Хакасии, сообщается на сайте СК РФ.
"Поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница" скончалась 6-летняя девочка… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 14 марта девочка была доставлена в кишечное отделение инфекционной больницы. Пятнадцатого марта утром она скончалась в отделении реанимации. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей и медперсонала, оказывавших помощь ребенку.
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