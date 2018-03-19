В Кузбассе аннулировали итоги выборов на двух участках

В Кузбассе аннулировали итоги голосования на двух избирательных участках

Юрий Емельянов. "В Междуреченске аннулирован 509-й участок, в Новокузнецке аннулирован 766-й участок. Там голоса (избирателей на этих участках) признаны недействительными", — сказал он, уточнив, что обстоятельства обоих случаев устанавливают правоохранительные органы. Данные о голосовании на прошедших в воскресенье выборах президента РФ на двух участках в Междуреченске и Новокузнецке аннулированы из-за проверки по факту возможного вброса бюллетеней, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии Кемеровской области

Ранее в соцсети появились две видеозаписи, на которых видно, что две женщины бросают в избирательные урны листы, предположительно, бюллетени. По оценкам облизбиркома, на каждом из участков было около 1,5 тысячи избирателей.

В целом за всю избирательную кампанию в кузбасский избирком поступило 60 разного рода обращений, включая просьбы о помощи найти свой участок. В день выборов появилось несколько сообщений о вбросах на отдельных участках в Кемерове , Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком , которые позже не подтвердились.