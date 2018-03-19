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В Кузбассе аннулировали итоги выборов на двух участках
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В Кузбассе аннулировали итоги голосования на двух избирательных участках 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Данные о голосовании на прошедших в воскресенье выборах президента РФ на двух участках в Междуреченске и Новокузнецке аннулированы из-за проверки по факту возможного вброса бюллетеней, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.
"В Междуреченске аннулирован 509-й участок, в Новокузнецке аннулирован 766-й участок. Там голоса (избирателей на этих участках) признаны недействительными", — сказал он, уточнив, что обстоятельства обоих случаев устанавливают правоохранительные органы.
Ранее в соцсети появились две видеозаписи, на которых видно, что две женщины бросают в избирательные урны листы, предположительно, бюллетени. По оценкам облизбиркома, на каждом из участков было около 1,5 тысячи избирателей.
В целом за всю избирательную кампанию в кузбасский избирком поступило 60 разного рода обращений, включая просьбы о помощи найти свой участок. В день выборов появилось несколько сообщений о вбросах на отдельных участках в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, которые позже не подтвердились.
На территории Кемеровской области 18 марта работало 1752 избирательных участка. Участие в выборах могли принять более 2 миллионов жителей. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 83,3%. За Владимира Путина проголосовали 85,57% кузбасских избирателей, принявших участие в голосовании.
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