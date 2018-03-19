В криминальном мире объявился вор-ликвидатор

Армянского вора в законе Андраника Согояна (Зап Ленинаканский) связывают с тремя покушениями на криминальных авторитетов. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«Кроме того, (…) не скрывается руководящая роль Запа в расправе над бывшим вором в законе Гайком Никогосяном, он же Айко Карабахский, которого люди Согояна сделали инвалидом, прострелив ему ноги в его же доме», — отмечает «Прайм Крайм». По данным ИА, Запа называют организатором расстрела кутаисского вора в законе в Гочи Алпаидзе (Алфасон), совершенного в Турции в конце прошлого года, якобы, по «заказу» криминального авторитета Нодара Асояна (Нодар Руставский).

27 февраля сообщалось, что полиция Турции вышла на след убийц вора в законе Давида Алханашвили (Дато Панкисский), застреленного в Стамбуле 22 декабря прошлого года.

По данным турецких силовиков, киллерами были граждане Армении , а предполагаемым организатором — Зап Ленинаканский.