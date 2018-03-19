В Казани из-за пожара погибли мужчина и женщина

Два человека погибли и один в реанимации после пожара в квартире в Кировском районе столицы РТ в ночь на воскресенье 18 марта.

Два человека погибли и один в реанимации после пожара

Татарстана. Информацию о пожаре в квартире дома №4 по улице Дежнёва экстренные службы получили 18 марта в 1. 57 мин. К моменту приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек. «Подъезд был задымлен, а через окна было видно открытое горение. Жильцы рассказали, что квартира на первом этаже, в которой разгорелось пламя, заперта, но там, скорее всего, есть люди», — рассказали « АиФ Казань » в пресс-службе МЧС

Пожарные обнаружили в комнате возле дивана мужчину и женщину без сознания. Третий пострадавший потерял сознание на пути к выходу. Огнеборцы надели спасательные маски и вынесли пострадавших на свежий воздух. Однако 46-летнего мужчину и 32-летнюю женщину спасти не удалось. Второй мужчина 46 лет, вероятно, брат погибшего, находится в реанимации в 7 горбольнице Казани

Причиной возгорания стало, по предварительным данным, неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, к ликвидации последствий происшествия привлекались 19 человек, 6 единиц техники. На локализацию пожара ушло 13 минут.