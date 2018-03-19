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На пожаре в Пермском крае погибла женщина
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На пожаре в Пермском крае погибла женщина 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Пожар произошёл в ночь на 19 марта в жилом доме по улице Чкалова в селе Карагай.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время тушения пожарные обнаружили 58-летнюю женщину без признаков жизни.
С первого этажа здания удалось спасти пожилую женщину. 80-летнюю пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации районной больницы.
Кроме того, из горящего дома самостоятельно успели спастись два жильца. Они вышли на улицу ещё до приезда пожарных.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина устанавливается, проводится проверка.
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