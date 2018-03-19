На пожаре в Пермском крае погибла женщина

Пожар произошёл в ночь на 19 марта в жилом доме по улице Чкалова в селе Карагай.

С первого этажа здания удалось спасти пожилую женщину. 80-летнюю пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации районной больницы.

Кроме того, из горящего дома самостоятельно успели спастись два жильца. Они вышли на улицу ещё до приезда пожарных.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина устанавливается, проводится проверка.