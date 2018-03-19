На газопроводе в Хабаровске произошла утечка газа

Аварийная бригада устраняет утечку газа на газопроводе в Железнодорожном районе Хабаровска , которая произошла вечером в воскресенье, пострадавших нет, сообщает в понедельник АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

"Аварийная бригада, прибывшая на место, обнаружила утечку газа из распределительного газопровода природного газа. По неустановленным причинам в месте утечки произошло возгорание. В результате на небольшом участке земли вдоль обочины было заметно пламя высотой 15-20 сантиметров", — говорится в сообщении. Отмечается, что вечером 18 марта в аварийно-диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" поступила заявка о горении газа на газопроводе в поле неподалеку от Краснодарского переулка. По этому трубопроводу снабжается газом торговый центр "Выборгский", ООО "ВМК-Капитал" и котельная микрорайона "Волочаевский городок".

"В настоящее время на месте утечки идут аварийно-восстановительные работы. Предположительно причиной утечки является подвижка грунта в результате таяния снега. Точная причина будет установлена после вскрытия газопровода и проведения его обследования", — приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Алексея Лукьянова. Отмечается, что для ликвидации аварии незамедлительно были перекрыты крановые узлы и сброшено давление газа на поврежденном участке.

Сообщается также, что газоснабжение потребителей пока не останавливалось. Но их предупредили о необходимости перехода на резервное топливо в случае, если восстановительные работы потребуют продолжительного времени.