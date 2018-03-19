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В Перми в столкновении двух автобусов пострадала женщина
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В Перми в столкновении двух автобусов пострадала женщина 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Вечером в воскресенье, 18 марта в пермском микрорайоне Садовый, где месяц назад в ДТП с автобусами погиб 12-летний школьник, вновь столкнулись два автобуса.
«ДТП произошло 18.50 на улице Юрша, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В направлении улицы Макаренко двигался автобус НефАЗ под управлением 39-летнего водителя. По предварительной информации, в районе дома № 1 по улице Юрша он нарушил правила движения и допустил наезд на стоящий автобус ЛиАЗ.
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса ЛиАЗ, 60-летняя женщина. Пострадавшая с ушибом грудной клетки была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.
Ранее водитель автобуса НефАЗ неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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 Ещё 5 источников 
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