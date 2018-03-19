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В Саракташском районе «Форд Фокус» слетел в кювет, водитель серьезно пострадал
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В Саракташском районе «Форд Фокус» слетел в кювет, водитель серьезно пострадал 

ProOren 7 часов назад
Фото: ProOren
На трассе Каменноозерное — Медногорск в Саракташском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. Участником аварии стал автомобиль «Форд Фокус».
Выяснилось, что водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель серьезно пострадал. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и костей таза. Сейчас мужчина находится в больнице.
По факту ДТП полицейские уже проводят проверку, разбираясь в обстоятельствах произошедшего.
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