В Мексике в результате ДТП пострадали 11 туристов из Франции 

По меньшей мере 11 французских туристов пострадали в результате ДТП в Мексике. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на министерство туризма штата Кинтана-Роо. Как отмечается, туристический микроавтобус, в котором находились 18 человек из Франции, перевернулся на трассе рядом с Канкуном. Пострадали 11 человек, им необходима госпитализация.
По предварительной информации, автобус опрокинулся после того, как водитель потерял контроль над транспортным средством.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате ДТП с автобусом в Мексике.