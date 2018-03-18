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Умер начальник ГУ Росгвардии по Московской области
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Умер начальник ГУ Росгвардии по Московской области 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Росгвардия
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов скончался в воскресенье на 58-м году жизни, сообщается на сайте ведомства.
"Руководство Росгвардии, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ, сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, а также Совет ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-ом году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 38 лет службы Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции, более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по городу Москве на руководящих должностях.
Сообщается, что Глотов неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Руководил сводным отрядом ГУ МВД России по Москве и Московской области по поддержанию общественного порядка во время проведения Всемирной летней универсиады в Казани, а также обеспечением безопасности гостей и участников XX Олимпийских зимних игр в Сочи. В сентябре 2017 года Глотов возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.
"Он награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", многими ведомственными наградами…. Выражаем соболезнования родным и близким покойного", — добавляется в сообщении.
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