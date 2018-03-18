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Подозреваемый в уничтожении MH-17 застрелился
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Подозреваемый в уничтожении MH-17 застрелился 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Николаеве из пистолета ПМ застрелился исполняющий обязанности директора Николаевского международного аэропорта 29-летний бывший летчик Воздушных сил ВСУ Владислав Волошин, сообщает украинское издание «Лига. Новости».
Волошин — бывший участник так называемой антитеррористической операции на Донбассе. Его подозревали в уничтожении малазийского Боинга MH-17 над Донбассом летом 2014 года.
По данным пресс-службы полиции Николаевской области, Волошин застрелился в собственной квартире. В этот момент дома была его семья. Родственники вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован, но в больнице умер от полученного ранения.
>> Bellingcat опубликовала продолжение доклада о предполагаемом виновнике крушения Boeing-777 
По словам родственников, мужчина в последнее время был в подавленном состоянии, ранее он высказывал намерения покончить с собой.
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