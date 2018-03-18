Двух пострадавших в ДТП в центре Москвы эвакуировали на вертолете

Медицинский вертолет эвакуирует в больницу двух пострадавших после столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве , сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"На место ДТП возле дома № 57 на Кутузовском проспекте вылетели два медицинских вертолета. В данный момент экипаж одного из вертолетов эвакуирует с места аварии двух пострадавших", — сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали.

По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП столкнулись три автомашины.