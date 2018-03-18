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Двух пострадавших в ДТП в центре Москвы эвакуировали
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Двух пострадавших в ДТП в центре Москвы эвакуировали на вертолете 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
Медицинский вертолет эвакуирует в больницу двух пострадавших после столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали.
"На место ДТП возле дома № 57 на Кутузовском проспекте вылетели два медицинских вертолета. В данный момент экипаж одного из вертолетов эвакуирует с места аварии двух пострадавших", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП столкнулись три автомашины.
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