На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина

В Нацполиции Украины прокомментировали смерть летчика Волошина

Волошин был найден с огнестрельным ранением. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков.

«Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний в. о. директора одного из коммунальных предприятий области», — говорится в сообщении ведомства. Нацполиция Украины расследует смерть 29-летнего летчика Владислава Волошина, чье имя фигурировало в расследовании авиакатастрофы малазийского Boeing-777. О смерти Волошина сообщается на сайте украинского ведомства. Ранее сообщалось, что в Николаевской области в своем доме был найден с ранением украинский летчик Волошин.

По данным Нацполиции, семья находилась дома, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

17 июля под Донецком потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. На борту находились 298 человек, все они погибли.