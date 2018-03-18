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На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина
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В Нацполиции Украины прокомментировали смерть летчика Волошина 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: life.pravda.com.ua
Волошин был найден с огнестрельным ранением. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков.
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Нацполиция Украины расследует смерть 29-летнего летчика Владислава Волошина, чье имя фигурировало в расследовании авиакатастрофы малазийского Boeing-777. О смерти Волошина сообщается на сайте украинского ведомства. Ранее сообщалось, что в Николаевской области в своем доме был найден с ранением украинский летчик Волошин.
«Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний в. о. директора одного из коммунальных предприятий области», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Нацполиции, семья находилась дома, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.
По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
17 июля под Донецком потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. На борту находились 298 человек, все они погибли.
22 декабря Следственный комитет РФ получил доказательства причастности украинского штурмовика Су-25 к крушению самолета. Из показаний украинского военнослужащего, который проходит свидетелем по этому делу, следует, что Boeing мог быть сбит самолетом, которым управлял капитан ВВС Украины Владислав Волошин.
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