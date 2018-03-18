МВД возбудило 13 дел с начала избирательной кампании

МВД возбудило 13 уголовных дел с начала избирательной кампании в России

Полиция возбудила 13 уголовных дел, которые касаются избирательной кампании с момента её начала. Об этом заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой «С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании. В сравнении с выборами 2012 года — по состоянию на закрытие участков было возбуждено 23 уголовных дела», — приводит Интерфакс его слова. Он также отметил, что безопасность на участках обеспечивают 356 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Ранее сообщалось, что в Москве безопасность в день президентских выборов будут обеспечивать более 17 тысяч человек.