Ещё
Устроившие вброс бюллетеней в Люберцах уволены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устроившие вброс бюллетеней члены избиркома в Люберцах отстранены от работы 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Кадр: Руслан Мальцев / YouTube
Члены избирательной комиссии на одном из участков в Люберцах, где был зафиксирован факт вброса бюллетеней, отстранены от работы. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова, передает ТАСС в воскресенье, 18 марта.
«Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы», — заявила Коновалова.
Ранее Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. На месте ведется разбирательство с привлечением общественной палаты Московской области, Мосгоризбиркома и полиции. Стационарная урна, в которую производился вброс, опечатана, все бюллетени в ней будут признаны недействительными. На участок доставлена резервная стационарная урна для продолжения голосования.
18 марта по всей России проходят выборы президента. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве105
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина248
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1787
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение