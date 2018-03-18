Ещё
Водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся с места происшествия 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.
В воскресенье, 18 марта, в столичном районе Хорошево водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что инцидент произошел возле дома 11 по улице Куусинена.
— Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.
Источник агентства городских новостей «Москва» отметил, что водитель сидел за рулем автомобиля Mercedes. Он добавил, что в городе объявлен план «Перехват».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь человек пострадали при аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса
Вечерняя Москва: последние новости
Боевики сбили самолет сирийских ВВС в провинции Дамаск Власти Словакии, Чехии и Швеции заявили, что не причастны к отравляющему веществу «Новичок» Восемь туристов пострадали из-за аварии на грузинской канатной дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве162
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина273
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение