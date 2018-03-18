Водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.

В воскресенье, 18 марта, в столичном районе Хорошево водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что инцидент произошел возле дома 11 по улице Куусинена.

— Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.

Источник агентства городских новостей «Москва» отметил, что водитель сидел за рулем автомобиля Mercedes. Он добавил, что в городе объявлен план «Перехват».

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