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ЦИК зафиксировал «двойное голосование» на выборах
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ЦИК зафиксировал «двойное голосование» на выборах президента 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Случай двойного голосования выявлен в ходе наблюдения за выборами президента РФ, по данному факту МВД проводит проверку, сообщает ЦИК в Telegram-канале.
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Где именно выявлено нарушение, на канале Центризбиркома не уточняется.
"Личность гражданина установлена, МВД России проводит изучение всех материалов", — приводятся слова замглавы ЦИК Николая Булаева.
Он напомнил, что представители УИК или кандидатов, кандидаты на должность президента России могут обратиться в МВД для проверки факта правонарушения. Далее МВД России проведет проверку, и при установлении факта правонарушения обращается в суд, который выносит решение по данному вопросу, добавил Булаев.
Начальник правового управления аппарата ЦИК России Сергей Нестеров, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ответственность за двойное голосование предусмотрена статьей КоАП "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", на нарушителя налагается штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей.
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