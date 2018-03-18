ЦИК зафиксировал «двойное голосование» на выборах президента

Случай двойного голосования выявлен в ходе наблюдения за выборами президента РФ, по данному факту МВД проводит проверку, сообщает ЦИК в Telegram-канале.

"Личность гражданина установлена, МВД России проводит изучение всех материалов", — приводятся слова замглавы ЦИК Николая Булаева. Где именно выявлено нарушение, на канале Центризбиркома не уточняется.

Он напомнил, что представители УИК или кандидатов, кандидаты на должность президента России могут обратиться в МВД для проверки факта правонарушения. Далее МВД России проведет проверку, и при установлении факта правонарушения обращается в суд, который выносит решение по данному вопросу, добавил Булаев.

Начальник правового управления аппарата ЦИК России Сергей Нестеров , чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ответственность за двойное голосование предусмотрена статьей КоАП "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", на нарушителя налагается штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей.