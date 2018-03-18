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На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
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На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 

РИАМО 10 часов назад
В Хорошевском районе на севере Москвы водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.
«Около 13:00 в районе дома №11 по улице Куусинена водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в городе объявили план «Перехват».
Ранее СМИ сообщили, что наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Mercedes.
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