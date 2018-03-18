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В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке
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В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Двадцатитрехлетний акробат цирка, который гастролирует в Уфе, во время выступления сорвался вниз и получил серьезные травмы, он госпитализирован, сообщили в службе спасения Уфы.
По данным ведомства, инцидент произошел в 15.30 по местному времени в цирке, который гастролирует в Уфе с программой "Розовый слон". Шапито расположено в микрорайоне Сипайлово.
"Во время выступления на глазах зрителей 23-летний гимнаст упал с высоты. Он получил различные травмы и был госпитализирован в одну из клинических больниц Уфы. Причины инцидента устанавливаются", — сообщает служба спасения.
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