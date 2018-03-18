В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке 

"Во время выступления на глазах зрителей 23-летний гимнаст упал с высоты. Он получил различные травмы и был госпитализирован в одну из клинических больниц Уфы. Причины инцидента устанавливаются", — сообщает служба спасения.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15.30 по местному времени в цирке, который гастролирует в Уфе с программой "Розовый слон". Шапито расположено в микрорайоне Сипайлово.