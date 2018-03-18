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Дельтапланеристка погибла в районе Финского залива
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Дельтапланеристка погибла в районе Финского залива 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Петербургские следователи работают на месте гибели дельтапланеристки в районе Финского залива, сообщила в воскресенье пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, разбившейся на дельтаплане в акватории Финского залива. На месте происшествия работает следственная группа", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, погибла Эвелина Яковенко, которая работала в центре подготовки городских спортивных команд.
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