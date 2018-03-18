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На Украине пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП
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На Украине пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Русская Весна
Один пограничник погиб и один пострадал из-за взрыва гранаты на КПП «Майорское» на Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната», — указывается в заявлении ведомства.
Отмечается, что двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы, один из них скончался в больнице.
По факту происшествия назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали о четырёх пропавших без вести пограничниках.
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