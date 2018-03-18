На Украине пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП

Один пограничник погиб и один пострадал из-за взрыва гранаты на КПП «Майорское» на Украине . Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната», — указывается в заявлении ведомства.

Отмечается, что двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

По факту происшествия назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали о четырёх пропавших без вести пограничниках.