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Подростку, заснявшего избиение школьницы, сломали нос
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Подростку, заснявшего на видео избиение школьницы в Барнауле, сломали нос 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Подростку, снимавшему на видео резонансную драку учениц барнаульской школы, сломали нос, об этом РИА Новости сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Конфликт, в ходе которого две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома, произошел 9 марта. Все произошедшее снимал на видео подросток. На кадрах видно, как две девушки бьют лежащую на асфальте сверстницу ногами по лицу, поднимают школьницу за волосы и с силой ударяют головой об асфальт, одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками по голове и верхней части туловища. Несовершеннолетняя получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает. Материал проверки передан в четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю.
"В полицию поступило заявление об избиении школьника Барнаула, в настоящий момент проводится проверка", — сказал представитель ведомства.
В соцсетях активно распространяется информация, что подростка, который снимал видео, избили и сломали нос. Позже он сам выложил фото с перебинтованной головой в соцсети.
Как сообщает региональный сайт altapress.ru, мальчик находится не в реанимации, а в обычной палате лор-отделения горбольницы №8. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм.
Ранее уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила РИА Новости, что проведет внеплановую проверку по вопросам воспитания и занятости детей в барнаульской школе, ученики которой избили сверстницу.
По ее словам, подростки, причастные к инциденту, ранее стояли на внутришкольном профилактическом учете. В настоящий момент с ними и их законными представителями проводится индивидуально-профилактическая работа.
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