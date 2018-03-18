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На КПП под Донецком погиб украинский пограничник
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На КПП под Донецком погиб украинский пограничник 

Рамблер 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» погиб один пограничник, еще один ранен, сообщает госпогранслужба Украины.
«Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ „Майорск“, по пока неизвестным причинам сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Несчастный случай произошел с военнослужащим 1996 года рождения и его сослуживцем. Оба были госпитализированы в Бахмутскую центральную городскую больницу, где один из военнослужащих скончался.
 Ещё 2 источника 
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