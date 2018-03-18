Наркоманка выбросила сына с балкона 8 этажа на Васильевском острове

Петербурге 26-летняя мать выбросила собственного сына с балкона 8-го этажа, передает АН «Оперативное прикрытие». В результате падения с 40-метровой высоты 4-летний ребенок погиб.

Отец малыша не смог помешать своей жене столкнуть сына вниз.

Тело мальчика обнаружили 17 марта во дворе дома №4 по проспекту КИМа. Мать ребенка также упала с балкона: ее труп лежал рядом.

По предварительным данным, молодая женщина страдала от наркотической зависимости и состояла на учете у нарколога. Семья считалась неблагополучной и была на учете в полиции.