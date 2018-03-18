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Полиция выясняет обстоятельства столкновения трех легковушек в ЮАО
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Полиция выясняет обстоятельства столкновения трех легковушек в ЮАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Утром 18 марта на перекрестке Андропова в районе Даниловский на юге Москвы произошло столкновение сразу трех автомобилей.
Как передает агентство городских новостей «Москва», в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, которое произошло в районе дома №10 на перекрестке Андропова в столице, пострадал один человек.
По данным столичного ГУ ГИБДД, информации о погибших в аварии пока нет.
Уточняется, что сейчас полиция устанавливает все обстоятельства столкновения легковушек на месте происшествия.
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