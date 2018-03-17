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Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман
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Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Британское издание Daily Mail озвучило новую версию смерти Алекса Чапмана, мужа российской разведчицы Анны Чапман (Кущенко).
Алекс Чапман был найден мертвым в доме в Саутгемптоне в мае 2015 года. Как говорится в материале, смерть 36-летнего мужчины наступила не от естественных причин. Именно этой версии придерживались его родственники. Согласно свидетельству о смерти, муж Чапман умер от передозировки наркотиками.
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Анна Чапман (Кущенко) вышла замуж за британского подданного Алекса Чапмана в 2002 году. Брак продержался четыре года. Спустя некоторое время Чапман переехала в США, а летом 2010 года была задержана американскими спецслужбами как разведчик-нелегал.
Наряду с еще несколькими российскими разведчиками, Чапман была обменяна на четверых россиян, обвиненных в шпионаже. Среди них был и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, история отравления которого в британском городе Солсбери оказалась в центре международного скандала.
 Ещё 6 источников 
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