Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман

Алекс Чапман был найден мертвым в доме в Саутгемптоне в мае 2015 года. Как говорится в материале, смерть 36-летнего мужчины наступила не от естественных причин. Именно этой версии придерживались его родственники. Согласно свидетельству о смерти, муж Чапман умер от передозировки наркотиками.

Анна Чапман (Кущенко) вышла замуж за британского подданного Алекса Чапмана в 2002 году. Брак продержался четыре года. Спустя некоторое время Чапман переехала в США , а летом 2010 года была задержана американскими спецслужбами как разведчик-нелегал.