Скрипаля передали Лондону в «целости и сохранности»

Захарова: Скрипаль был передан Лондону в «целости и сохранности»

Подачу как "русского шпиона" экс-полковника ГРУ Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу США Великобритании , Захарова назвала "фальсификацией", сделанной с целью бросить тень на Россию и обосновать ее якобы причастность к этому делу.

"Послушайте британских журналистов. Кто такой Скрипаль? Как он называется в их медиа? Russian spy — русский шпион. Но какой же он русский шпион? Все наоборот. Он британский шпион! Скрипаль работал на спецслужбы Великобритании. Он передавался британской стороне в целости и сохранности. То, в каком состоянии он сейчас находится — никто не знает, кроме тех людей, которые засекретили в Великобритании эту информацию", — сказала она.