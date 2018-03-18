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Скрипаля передали Лондону в «целости и сохранности»
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Захарова: Скрипаль был передан Лондону в «целости и сохранности» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Скрипаль был не русским, а британским шпионом, и был передан в эту страну живым и здоровым, передает РИА "Новости".
Подачу как "русского шпиона" экс-полковника ГРУ Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, Захарова назвала "фальсификацией", сделанной с целью бросить тень на Россию и обосновать ее якобы причастность к этому делу.
"Послушайте британских журналистов. Кто такой Скрипаль? Как он называется в их медиа? Russian spy — русский шпион. Но какой же он русский шпион? Все наоборот. Он британский шпион! Скрипаль работал на спецслужбы Великобритании. Он передавался британской стороне в целости и сохранности. То, в каком состоянии он сейчас находится — никто не знает, кроме тех людей, которые засекретили в Великобритании эту информацию", — сказала она.
Ранее Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
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