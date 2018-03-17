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В Москве маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом
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В Москве маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом 

Говорит Москва 16 часов назад
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
В столичном главке ГИБДД факт аварии подтвердили. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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