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На МКАД загорелся ангар
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Ангар с деревянными палетами горит на МКАД в Москве 

РИАМО 16 часов назад
Фото: ТАСС
На внутренней стороне МКАД в столице загорелся ангар с мусором и деревянными палетами, возгорание локализовали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
В субботу в 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании ангара на внутренней стороне 93-го километра МКАД, строение 14.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание ангара на площади около 350 квадратных метров. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, был объявлен ранг 1-бис, после расстановки сил и средств ранг 1-бис был отменен», — говорится в сообщении.
Благодаря принятым мерам в 16:20 открытое горение мусора и деревянных палетов на площади 200 квадратных метров было локализовано. Информация о пострадавших не поступала.
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